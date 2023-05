Kaufering

Nach jahrelanger Diskussion wird Kauferinger Mahnmal ausgebessert

Plus Das Todesmarsch-Mahnmal am Bahnhofsvorplatz wurde um zwei Schrifttafeln erweitert. Diesem Schritt ging eine lange Debatte voraus.

Der Stein fällt wohl jedem auf, der am Bahnhof Kaufering Halt macht. Der ehemalige Israel-Korrespondent der ARD, Friedrich Schreiber aus Gräfelfing, hatte aus eigenen Mitteln am Bahnhofsvorplatz ein Mahnmal finanziert – mit einer Inschrift, in der von "etwa 20.000“ getöteten Häftlingen in den insgesamt elf Lagern bei Landsberg und Kaufering die Rede ist.

Die Geschichte der rund 30.000 KZ-Häftlinge sollte greifbar werden, die ab Juni 1944 nach Kaufering transportiert, von dort in die verschiedenen KZ-Lager verteilt wurden und im "Kommando Kaufering" Schwerstarbeit verrichten mussten. "Rund 20.000 von ihnen starben durch Erschöpfung, Unterernährung, Epidemien, Gewalt, auf Todesmärschen und im Gas von Auschwitz", rief Dr. Friedrich Schreiber, Sprecher des Vereins "Gedenken in Kaufering", damals bei der Einweihungsfeier im Jahr 2009 ins Gedächtnis. "An keinem anderen Ort im damaligen Deutschen Reich hat es so viel Vernichtung durch Arbeit gegeben wie hier. Vor allem der Bahnhof ist von der vollen moralischen Last erfasst."

