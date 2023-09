Nächtlicher Brand in Kaufering beschäftigt Feuerwehren 

Eine Anwohnerin teilt den Brand eines Müllhauses mit. Die Feuerwehren Kaufering und Igling sind vor Ort.

Ein vermeintlicher Tiefgaragenbrand in Kaufering hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Letztlich stand ein Mülltonnenhaus in der Kivostraße in Vollbrand.

In der Nacht teilte eine Anwohnerin den Brand mit. Gegen 3.25 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck über Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung aus einer Kauferinger Tiefgarage informiert, teilt Jeremy Rizer vom Team Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Kaufering mit. Sofort sei für die Feuerwehren Kaufering und Igling Alarm ausgelöst worden.

Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand in Kaufering rasch gelöscht werden

Vor Ort stellte sich die Lage jedoch glücklicherweise anders dar. Statt aus der Tiefgarage brannte ein direkt neben der Ausfahrt befindliches Mülltonnenhaus in voller Ausdehnung. Mit mehreren Rohren und unter schwerem Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht werden. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizeiinspektion Landsberg übernommen. Die Feuerwehr Kaufering war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften etwa zwei Stunden im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei durch die Feuerwehr Igling.

4 Bilder Mülltonnenhaus steht in Kaufering in Flammen Foto: Feuerwehr Kaufering

Die Knallgeräusche während des Brandes ließen die Feuerwehr von nicht fachgerecht entsorgen Lithium-Batterien ausgehen. Weil das Häuschen jedoch vollständig ausbrannte, konnte eine konkrete Brandursache nicht mehr festgestellt werden, teilt die Polizeiinspektion Landsberg mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)

