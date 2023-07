Naturerlebnisbad in Kaufering öffnet zum Wochenende

Gute Nachrichten für Wasserratten: Das Naturfreibad im Kauferinger Lechtalbad eröffnet früher als erwartet.

Die Freibadesaison im Kauferinger Lechtalbad kann wieder starten. Das Naturfreibad öffnet seine Tore bereits am Freitag, dem 21. Juli, und nicht wie ursprünglich geplant am erst 26. Juli. Das teilte das Landratsamt Landsberg am Mittwochvormittag mit.

Das Team des Bauhofes des Marktes Kaufering und des Bades habe ganze Arbeit geleistet, um die Sturmschäden zu beseitigen und das Freibad wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen. In der vergangenen Woche musste das Naturerlebnisbad aufgrund der schweren Sturmschäden geschlossen werden. Die Unwetter hatten beträchtliche Schäden verursacht und eine schnellere Wiederherstellung schien zunächst nicht in Aussicht. (AZ)

