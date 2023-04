Heißt es "Nein, danke" bei der Frage nach Energiewende in Kaufering?

Unzufriedenheit im Kauferinger Gemeinderat: Statt anstehender Bauarbeiten für einen möglichen Nahwärmeausbau zu nutzen, wird vom Bauamt auf geheime Pläne verwiesen.

Kauferinger Unternehmen im Gewerbegebiet ermöglichen, sich an das Heizkraftwerk anzuschließen. Diese Bitte des Kauferinger Rates Markus Wasserle ( SPD) trifft bei der Gemeinderatssitzung ins Leere. Es geht um den Ausbau der Kreuzung der Kreisstraße LL22 und LL20 und um ein Leerrohr, das in Zukunft weitere Baumaßnahmen beim Fernwärmeausbau verhindern könnte. Alles eine "wenn eventuell"-Idee, die viel Geld koste, sagen die Grünen. Das Heizkraftwerk sei bis 2026 ohnehin komplett ausgelastet, so das Bauamt. Mit dem Atomausstieg und dem Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen müssen sich Gemeinde allerdings neue Konzepte und Lösungen überlegen – nicht nur für die Unternehmen, auch für Privatpersonen. Solche Pläne existieren für Kaufering bereits, doch sind sie noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Kontra: Preis für den Einbau von Leerrohren hat sich fast verdoppelt

Bei dem Tagesordnungspunkt in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Kaufering sollte es darum gehen, eine Umfrage mit einem Beschluss zu bestätigen. Denn während im Oktober 2022 zusätzlich für die Arbeiten an der Kreuzung 50.000 Euro für den vorsorglichen Einbau von Leerrohren bewilligt wurden, haben sich die ursprünglichen Kosten mit 95.000 Euro fast verdoppelt. Um zu entscheiden, ob die Rohre nun Teil der Baumaßnahme werden, wurde um Februar hausintern darüber abgestimmt. Für die Rohre stimmte damals die UBV mit vier Stimmen, die SPD mit drei und die Grünen mit einer. Dagegen stimmten die CSU mit acht Stimmen, die Grünen mit fünf und die Kauferinger Mitte mit zwei.

Bevor über einen offiziellen Beschluss abgestimmt wurde, wandte sich Wasserle noch einmal an seine Ratsmitglieder. "Es tut sich sehr viel. Es ist sehr schade, als Betrieb dieses Werk zu sehen, sich aber nicht anschließen zu können." Ein Leerrohr sei notwendig, da man nicht einfach so eine Fernwärmeleitung durch den Boden schießen könne und manche Unternehmen sich vielleicht erst in Zukunft für den Anschluss entscheiden.

Pro: Straße in Kaufering müsste nicht noch einmal aufgerissen werden

Wasserle verseht das Kostenargument, allerdings würde man ja auch beobachten, dass die Preise wieder fallen. "Wir müssen uns überlegen, ob wir die Energiewende mit dem Gewerbegebiet mitgestalten wollen und die Baumaßnahme zu nutzen, da die Straße sowieso aufgemacht wird." Andreas Giampa, der Leiter des Technischen Bauamts, kann ihm bei dem Argument zustimmen. Allerdings sei auch zu beachten, dass in Zukunft – sollte sich Unternehmen dann für Fernwärme zu entscheiden – große Kopflöcher aufgemacht werden müssen, um die Anschlüsse zu verlegen. Darauf zu spekulieren, dass die Kosten sinken, würde er nicht.

Andreas Keller, Dritter Bürgermeister (Die Grünen), sprach sich ebenfalls gegen die Leerrohre aus: "Es ist sinnvoller, das Rohr dann einzubauen, wenn man weiß, wer das Rohr braucht." Claudia Dahme (UBV) erklärte, dass sie es früher oder später bereuen werden, keine Fernrohre gelegt zu haben. "Wir müssen uns fragen, ob das alles nur Lippenbekenntnisse sind und uns das alles eigentlich egal ist", so die Kauferingerin. Jetzt habe man die Option, die Rohre zu verlegen.

Lesen Sie dazu auch

Kontra: Das Heizwerk ist nicht für die gewerbliche Nutzung ausgelegt

Bei der Diskussion wurden viele Punkte angesprochen. Unter anderem, dass ein Anschluss auf Tankstellenseite schwierig sei und dass das Heizkraftwerk gar nicht auf eine solche Nutzung ausgelegt ist. Stephan Nietsche (CSU) sagte deshalb: "Es braucht erst mal Basisdaten, was überhaupt angeschlossen werden kann. Welche Unternehmen anschließbar sind, ist eine Grundsatzfrage, die es zu prüfen gilt, stimmte Wasserle zu. Allerdings müsse man nun eine Entscheidung treffen, weil man in fünf Jahren nicht mehr eine neue Gasheizung gegen die alte austauschen könne.

Giampa betonte noch einmal, dass die Leerrohre relativ viel Platz benötigen, im Verhältnis zu der eigentlichen Fernwärmeleitung. Die Rohre müssten relativ tief verlegt und damit an Anschlusspunkten wieder nach oben geführt werden. Gewöhnlich würden die Fernwärmeleitungen nicht tiefer als 60 Zentimeter unter der Erde verlaufen. Auf der Höhe seien aber gerade bereits viele andere Leitungen und Rohre. Zudem werde gerade damit gerechnet, dass das Heizkraftwerk bis 2026 voll ausgelastet sei.

Keine Zukunft für Fernwärme in Kaufering?

"Also verstehe ich das richtig?", fragt Elke Koch (SPD). "Die hohen Kosten entstehen, wenn die Rohre so tief gelegt werden, aber weiter oberhalb kann man sie nicht verlegen, weil dort kein Platz ist?" In drei Jahren würde sich daran doch auch nichts ändern. Giampa erklärte daraufhin, dass das Thema auch kompliziert sei, aber generell auch die Option bestände, oberflächig etwas zu verlegen.

Mit 16 zu fünf Stimmen stimmte der Gemeinderat für den Beschluss ab, die den vorsorglichen Einbau von Leerrohren an der Stelle nicht weiterzuverfolgen. Stephan Rietig (UBV) hakte trotzdem am Ende der Sitzung noch einmal zum Thema Heizkraftwerk nach: "Was ist der Plan?" Man müsse was in der Hand haben, wenn Bürgerinnen und Bürger in Zukunft auf die Gemeinde zukommen. Giampa sagte daraufhin: "Wir haben einen Plan, aber den werde ich nicht in der öffentlichen Sitzung besprechen."