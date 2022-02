Kaufering

vor 50 Min.

Unfall-Schwerpunkt: Kreuzung in Kaufering erhält neue Ampelanlage

Die Kreuzung der Kreisstraße LL20 mit der Viktor-Frankl-Straße am Kauferinger Ortseingang soll entschärft werden.

Plus Der Kreisausschuss legt sich fest: Die gefährliche Kreuzung in Kaufering erhält keinen Turbokreisverkehr. Was für die Ampel spricht.

Von Vanessa Polednia

Dem Landratsamt ist sie schon lange ein Dorn im Auge: Die Kreuzung am südlichen Ortseingang von Kaufering ist einer der am meisten belasteten Knotenpunkte im Landkreis. Sie gilt als sogenannter Dauerbrenner, weil sich dort beim Abbiegen immer wieder Unfälle ereignen. Wie bereits berichtet, soll die Stelle verkehrssicherer gestaltet werden. Im Kreisausschuss ist nun die endgültige Entscheidung für eine Ampelanlage gefallen. Warum Alternativen durchfallen.

