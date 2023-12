Kaufering

Neue Details zum tödlichen Streit zwischen Brüdern in Kaufering

Kommendes Jahr wird der tödliche Streit zwischen Brüdern in Kaufering am Landgericht Augsburg verhandelt.

Plus Im Juni brachte ein 35-Jähriger in Kaufering seinen älteren Bruder um. Jetzt sind neue Informationen zur Tatwaffe und dem Gerichtsprozess bekannt.

Von Christian Mühlhause

Am 22. Juni dieses Jahres kam es in einem Mehrparteienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Kaufering zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Dabei fügte der zum Tatzeitpunkt 35-Jährige seinem 42-jährigen Bruder mit einem Messer so schwere Verletzungen zu, dass dieser noch in der Wohnung starb. Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt blieben ohne Erfolg. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich der Pressesprecher des Landgerichts Augsburg zu der Tat, der Tatwaffe und dem voraussichtlichen Prozessbeginn.

Laut Dr. Christoph Kern, Vorsitzender Richter am Landgericht, wird der Tatverdächtige nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags angeklagt. Nach den jetzigen Planungen soll der Prozess am 26. März kommenden Jahres beginnen. Dass es sich bei der Tatwaffe im ein Messer handelte, war bereits kurz danach bekannt geworden. "Es hat eine Klingenlänge von 25 Zentimetern", informiert Kern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

