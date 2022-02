Kaufering

Neue Einrichtung für Krippenkinder startet in Kaufering

In diesen Räumlichkeiten werden in Kaufering jetzt Krippenkinder betreut.

Plus Nach mehrmonatigen Verzögerungen geht die Kinderkrippe am Franz-Senn-Weg in Kaufering in Betrieb. Die aufgestellten Container sind eine Übergangslösung. Was geplant ist.

Von Hertha Grabmaier und Christian Mühlhause

Mit bunten Luftballons haben die Betreuerinnen den Containerbau am Franz-Senn-Weg in Kaufering geschmückt, um am Montagmorgen die ersten acht kleinen Buben und Mädchen zusammen mit Mama oder Papa in der neuen Krippe willkommen zu heißen und die Eröffnung zu feiern. Zuvor mussten in der Übergangslösung, die absehbar wieder für ein Bauprojekt weichen soll, noch Mängel behoben werden.

