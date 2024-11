Neue Trikots für den VfL Kaufering

Die U17 des VfL Kaufering freut sich über einen neuen Trikotsatz, gesponsort von der Firma KR Kälte-Klimatechnik GmbH aus Landsberg. Damit macht die Mannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Landsberg in der Bezirksoberliga antritt, nun optisch und spielerisch eine Top-Figur auf dem Rasen. Die Übergabe der Trikots erfolgte durch Geschäftsführer Horst Weitkamp an das Trainerteam der Mannschaft.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.