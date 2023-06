Neue Umleitung für Baustelle in Kaufering

Auf den Ärger der Anwohner in Kaufering, um die Sperrung der Kreuzung an der Viktor-Frankl-Straße, reagiert das Landratsamt nun mit einer neuen Umleitung.

Die Baumaßnahmen am Kreuzungspunkt der Kreisstraßen LL20 und LL22 an der Viktor-Frankl-Straße und die damit einhergehende Sperrung sorgten zuletzt für Ärger bei Anwohnern, aber auch bei denjenigen, die gewöhnlich die Strecke nutzen. Der Verkehr hat sich in die Iglinger Straße verlegt. Ein wesentliches Problem ist nach Aussagen der Kauferinger, dass auch Lkw die wesentlich schmalere Straße nutzen und sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Das Landratsamt hat nun in Absprache mit der Gemeinde eine Umleitung eingerichtet.

Umleitungsbeschilderung in Kaufering wird angepasst

"Die weiträumige Umleitung für die Bauabschnitte eins, zwei und drei über die A96 und B17 ist eingerichtet, um die Verkehrssituation innerhalb Kauferings zu entspannen. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer, diese auch zu nutzen", so das Landratsamt in einer aktualisierten Fassung der Pressemitteilung. Man sei im ständigen Austausch mit der Verwaltung des Marktes Kaufering, der Verkehrsbehörde des Landratsamts und der Polizei Landsberg. Zur Prüfung der Verkehrssituation innerhalb Kauferings, der Radfahrerführung und diverser weiterer Punkte habe deshalb ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin mit den genannten Beteiligten stattgefunden.

Änderungen seien dabei besprochen worden und sollen zeitnah umgesetzt werden. "Die Umleitungsbeschilderung wird angepasst. Die ortsansässigen Firmen werden gebeten, den Lieferverkehr auf die Einhaltung der Umleitung hinzuweisen." Der Markt Kaufering steht zudem in engem Kontakt mit der Verwaltung der Montessori-Schule. Um Unfälle zu vermeiden, bittet das Landratsamt grundsätzlich um gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer.

Bis Ende des Jahres wird gebaut

Die drei Bauabschnitte der Kreuzung ziehen sich bis zum Ende des Jahres. Der Ausbauabschnitt 1, der im Juni begonnen hat, beinhaltet den Ausbau der Kreuzung LL20, LL22 und GS „Heizwerk“ südlich von Kaufering. Ebenfalls betroffen sind in dem Gebiet sämtliche Gehwege. Die Arbeiten sollen aller Voraussicht bis zum 29. September dieses Jahres abgeschlossen sein. So soll der Kreuzungsbereich von Kaufering und Igling kommend wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der zweite Ausbauabschnitt beinhaltet die Verstärkung des Straßenoberbaus der LL20 auf einer Gesamtlänge von etwa 514 Metern südlich der Kreuzung in Richtung Landsberg. Weiter ist vorgesehen, in diesem Bereich die bestehenden Bankette der Fahrbahn und des östlichen den Bauabschnitt begleitenden Geh- und Radweg anzugleichen beziehungsweise zu verbreitern. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen werden sowie der Ausbauabschnitt 3, der den westlichen Geh- und Radweg betrifft. Auf 513 Metern soll dort ebenfalls der Oberbau verbessert werden.

