Neues Wohnen in Kaufering: 34 geförderte Wohnungen in der Schlesierstraße sind bezugsfertig

Die Oberbayerische Heimstätte (OH) hat ihr Bauprojekt in Kaufering abgeschlossen. Seit September 2022 wurden an der Schlesierstraße 11 bis 19 insgesamt 34 geförderte Wohnungen errichtet, die nun den Bewohnerinnen und Bewohnern modernen Wohnraum bieten. Am 24. Januar wurde das Bauvorhaben offiziell abgeschlossen. Der baubeginn war ursprünglich schon für 2018 vorgesehen. Im Jahr 2017 hatte es zunächst Überlegungen im Kreisausschuss gegeben, dass der Landkreis das Projekt selbst umsetzt. Dafür waren 6,8 Millionen Euro veranschlagt. Letztlich entschieden sich die Räte dann aber doch für das Erbbaurecht. Bezirkstagspräsident Thomas Schwarzenberger und OH-Geschäftsführer Jan Termin durchtrennten jetzt symbolisch ein Band, um die Fertigstellung der Wohnanlage zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung der OH.

Der Neubau umfasst fünf Häuser sowie eine Tiefgarage mit 33 Stellplätzen, die den Bewohnern eine Parkmöglichkeit bietet. Die Wohnungen variieren in der Größe zwischen 40 und 100 Quadratmetern und bieten Raum für verschiedene Lebensmodelle – von kompakten 1-Zimmer-Apartments bis hin zu großzügigen 4-Zimmer-Wohnungen. Besonders im Fokus stehen die 3-Zimmer-Wohnungen, die vor allem für junge Familien oder Lebensgemeinschaften geeignet sind.

Bauprojekt an der Schlesierstraße in Kaufering soll Zugang zu bezahlbarem Wohnraum sein

Jan Termin, Geschäftsführer der Oberbayerischen Heimstätte, betont: „Mit diesem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem geförderten Wohnraum in Kaufering. Wir möchten nicht nur Wohnraum schaffen, sondern ein Zuhause, das den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird und ein harmonisches Miteinander fördert.“

Thomas Schwarzenberger, Bezirkstagspräsident des Bezirks Oberbayern, hebt hervor, dass das Projekt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen und sozialen Wohnraumentwicklung darstellt: „Mit jedem neuen Bauvorhaben setzen wir uns dafür ein, Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen. Dieser Neubau ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie wir dieses Ziel erfolgreich erreichen.“ (AZ)