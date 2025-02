Beim Neujahrsempfang der Abteilung Tanzen im VFL Kaufering kamen die Mitglieder in der Gaststätte „Beim Dimi“ in Kaufering zusammen, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Bei griechischen Speisen und Getränken konnten sich die Teilnehmer angeregt austauschen. Abteilungsleiterin Sieglinde Landmann berichtete von den zahlreichen Aktivitäten und Erfolgen des vergangenen Jahres und bedankte sich bei den Mitgliedern der Abteilungsleitung mit einem Geschenk.

Im Anschluss daran wurde die Tanzfläche eröffnet und jeder konnte zu schwungvollen Rhythmen von Boogie Woogie und Line Dance das Tanzbein schwingen. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung und alle genossen den Abend in vollen Zügen. Der Neujahrsempfang war somit ein gelungener Start in das neue Jahr und ließ die Vorfreude auf weitere gemeinsame Tanzveranstaltungen in der Abteilung Tanzen im VFL Kaufering aufkommen.

Für interessierte Paare wird es in diesem Jahr einen Einsteiger-Boogie-Kurs geben. Diejenigen ohne Tanzpartner*in können mittwochs in den Abendstunden beim Line Dance schnuppern. Weitere Fragen werden gerne per E-Mail unter tanzen@vflkaufering.de beantwortet.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.