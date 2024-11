Oberbayerische Top-Auszubildende hat im Landkreis Landsberg gelernt

Annalena Bartsch ist eine von 115 oberbayerischen Top-Azubis. Mit ihrem Prüfungsergebnis bei den IHK-Abschlussprüfungen Winter 2023/2024 und Sommer 2024 konnte sie sich in ihrem Ausbildungsberuf Kauffrau für Dialogmarketing an die Spitze setzen. Ausgebildet wurde die 23-Jährige bei der Hilti Deutschland AG in Kaufering.

Insgesamt sind in Oberbayern im zurückliegenden Prüfungsjahr rund 15.000 Kandidaten zu IHK-Abschlussprüfungen in rund 200 Berufen angetreten. 90 Prozent der Teilnehmer haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet, heißt es in einer Pressemeldung der IHK. Die in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf besten 115 Absolventinnen und Absolventen, die die Prüfungen mindestens mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen haben, hat die IHK für München und Oberbayern mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Die traditionelle Festveranstaltung zur Ehrung der besten Azubis Oberbayerns fand im Münchner GOP Varieté Theater statt.

„Ihre zukünftigen Arbeitgeber können sich glücklich schätzen“

„Unseren Top-Absolventinnen und Top-Absolventen gilt mein größter Respekt und meine uneingeschränkte Anerkennung für ihre herausragenden Prüfungsergebnisse. Sie sind ein lebendiges Beispiel für den Erfolg unseres dualen Ausbildungssystems – ein Modell, um das uns die ganze Welt beneidet“, sagte Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg. „Mit ihrer hervorragenden Ausbildung sind sie bestens qualifizierte Fachkräfte, auf die unsere Wirtschaft baut. Ihre zukünftigen Arbeitgeber können sich glücklich schätzen, Sie in ihren Reihen zu haben.“

Steuerberater Reinhard Häckl aus Schondorf sagte, dass der Erfolg der beruflichen Bildung auf drei wesentlichen Säulen aufbaut: „Es braucht engagierte Auszubildende, Ausbildungsverantwortliche mit Kompetenz und Herzblut sowie hochprofessionelle Berufsschulen, um alle Talente und Potenziale voll zu entfalten.“ Mit dieser Kraft und Professionalität entwickle die berufliche Bildung die Fachkräfte von morgen und macht sie fit für die Anforderungen der modernen Arbeitswelt. Er bedankte sich bei den über 8000 Ausbildungsbetrieben, den Berufsschullehrkräften, sowie den rund 9000 ehrenamtlichen IHK-Prüfern, die im vergangenen Jahr mehr als 60.000 Prüfungen abgenommen haben. (AZ)