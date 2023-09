Kaufering

Orchestermitglieder in Kaufering trauern um Gründer Heinz Jürgens

Plus Der Namensgeber des Kauferinger Akkordeonorchesters der Vhs ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Kurz nach seinem 94. Geburtstag ist Heinz Jürgens, Gründer und langjähriger Leiter des Akkordeonorchesters der Vhs Kaufering und Träger der Goldenen Bürgermedaille des Marktes Kaufering verstorben.

Der gebürtige Delmenhorster war nach verschiedenen beruflichen Stationen in mehreren Orten, im Jahr 1972 bei Hilti und mit seiner Familie in Kaufering angekommen. Steter Begleiter vor allem in jungen Jahren war die Musik. So spielte Jürgens, der mit zehn Jahren Akkordeon lernte und einige Jahre später auf die Tuba wechselte, in Blas- oder Akkordeonorchestern und trat, nachdem er Klavierunterricht genommen hatte, als Pianist in einem Tanzorchester auf.

