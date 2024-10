Paulusgemeinde wählt Kirchenvorstand

In der evangelisch-lutherischen Paulusgemeinde wird am Sonntag der Kirchenvorstand gewählt. Wie in ganz Bayern haben schon viele per Briefwahl abgestimmt; es ist aber auch möglich, zwischen 9 und 15 Uhr ins Wahllokal im Gemeindehaus Hans-Meier-Straße 1 in Kaufering zu kommen und persönlich den Stimmzettel auszufüllen und abzugeben. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder ab 16 Jahren sowie Konfirmierte ab 14 Jahren.

Es ist alles andere als selbstverständlich: Deutlich mehr Menschen als vorgesehen haben sich bereit erklärt, in den kommenden 6 Jahren die Kirchengemeinde mitzuleiten – und das ohne zu wissen, wer neben Diakon Alfred Mayer die immer noch vakante Pfarrstelle ausfüllen wird. Am Sonntag werden von den 22 Kandidatinnen und Kandidaten acht gewählt. Diese Gewählten berufen noch zwei weitere Personen nach, um sich noch fehlende Kompetenz oder Repräsentanten noch nicht vertretener Gruppen in den Kirchenvorstand zu holen. Mit Sicherheit wird auch die Mitarbeit der Nichtgewählten gebraucht. Die Kandidatinnen und Kandidaten in Kaufering sind (auf dem Bild von links): Heike Beger, Tim Blachnitzky, Jürgen Büschelberger, Sonja Endres, Simon Frohnwieser, Reinhard Funke, Sabine Guddat, ­Manuel Heckmann, Sokol Hoxha, Corinna Kuschel, Jutta Öller, Dominik Postler, Maximilian Reuting, Birgit Schmitz, Kerstin Schuler, Jochen Schuppener, Jonas Schweyer, Robin Schweyer, Holger Selbmann, Brigitte Siegmund, Dr. Sabina Voegele, Janina Zimmermann

Am ersten Advent werden die Mitglieder des neuen Kirchenvorstandes in einem festlichen Gottesdienst für ihr Amt gesegnet. Durch das Engagement so vieler Ehrenamtlicher wird deutlich, dass Kirche mehr ist als ein Gebäude – sie prägt aktiv das soziale und spirituelle Leben, heißt es in der Pressemitteilung der Kirchengemeinde. So sei die Kirchenvorstandswahl viel mehr als nur ein organisatorischer Prozess – sie biete eine echte Chance, die Zukunft der Kirchengemeinde in einer kleiner werdenden Kirche aktiv zu gestalten und den Zusammenhalt zu stärken. (AZ)