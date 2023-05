"Pflück das Glück": 1000 Euro gehen nach Kaufering

Sigrid Radtke aus Kaufering gewinnt beim Frühjahrsrätsel unserer Zeitung. Dabei wollte die 77-Jährige gar nicht ans Telefon gehen.

In Sigrid Radtkes Haus in Kaufering hängen etliche Fotos vom Blumen. Die meisten davon wurden im Garten der Familie aufgenommen. Klar, dass die 77-Jährige weiß, wie ein Gänseblümchen aussieht. Das war nämlich beim Rätsel "Pflück das Glück", das aktuell in jeder Ausgabe unserer Zeitung erscheint, gefragt. Und weil Sigrid Radtke auch noch etwas Glück hatte, freut sie sich jetzt über 1000 Euro, die sie am Dienstag beim Frühjahrsrätsel unserer Zeitung gewonnen hat.

Bei dem Rätsel geht es darum, eine Blume anhand eines Bildes zu identifizieren. Zur Auswahl standen neben dem Gänseblümchen auch noch Löwenmäulchen und Edelweiss. "Eindeutig" sei die Entscheidung gewesen, sagt Sigrid Radtke, die das dritte Mal beim Frühjahrsrätsel mitmachte. Eher spontan habe sie teilgenommen, umso überraschter sei sie gewesen, als sie angerufen wurde. "Ich habe schon überlegt, ob ich überhaupt ans Telefon gehe", sagt sie. Schließlich stand ein wichtiger Termin an, und die 77-Jährige wollte gerade das Haus verlassen. "Zum Glück bin ich doch rangegangen."

Die Frage, was sie mit den 1000 Euro dann anfangen möchte, kann Sigrid Radtke noch nicht abschließend beantworten. Vielleicht als Zuschuss für eine Geburtstagsfeier mit der ganzen Familie im August. Ansonsten stünden keine großen Anschaffungen an.

Rund um den Teich wächst und blüht es

Der Garten ist ein Hobby von Sigrid Radtke und ihrem Ehemann. Sie bezeichnet den Garten als kleine Wildnis. Und tatsächlich, rund um den Teich wächst und blüht es. "Es muss nicht wie ein Garten aussehen", sagt die 77-Jährige, die seit 1965 mit ihrer Familie in Kaufering lebt und vielen Landsberger Schülerinnen und Schüler aus dem Sekretariat des Ignaz-Kögler-Gymnasiums bekannt sein dürfte. Dort arbeitete sie 15 Jahre lang bis zu ihrem Ruhestand in der Verwaltung.

Ruhe finden Sigrid Radtke und ihr Mann in ihrem Garten. Es gibt einige Plätze zum Entspannen. "Die Stühle, Tische und Polster müssen schon da sein. Wenn ich die noch holen muss, ist es ungemütlich." Und auf einem der Tische liegt auch ein Exemplar des Landsberger Tagblatts.

Lesen Sie dazu auch

Noch einmal haben unsere Leserinnen und Leser die Chance, bei "Pflück das Glück" zu gewinnen: In der Ausgabe vom 31. Mai ist unser Frühjahrsrätsel im Bayernteil zu finden.