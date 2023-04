Kaufering

06:00 Uhr

Polizeiorchester Bayern spielt Benefizkonzert in Kaufering

Plus Die Musikerinnen und Musiker des bayerischen Polizeiorchesters zeigen in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, dass sich Ordnungshüter nicht nur auf Recht und Ordnung verstehen.

Von Romi Löbhard

So also klingt ein Forte, wenn es von Profimusikern gespielt wird: Das Polizeiorchester Bayern war auf Einladung der Landsberger Lions für ein Benefizkonzert zugunsten des Sozialfonds des Clubs angereist und ließ vor allem beim Hauptwerk des Abends die Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt fast in ihren Grundfesten erbeben. So konnte auf der Orgelempore die Musik nicht nur gehört, sondern mehr noch, gefühlt werden.

Polizeiorchester Bayern spielt in Kaufering für einen guten Zweck

Das Orchester, das sich wie Leiter Professor Johann Mösenbichler unter großem Beifall betonte, als "Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung versteht", ist ein sinfonisches. Das bedeutet, dass zwar die Bläserriegen Hauptpart, aber weitere Instrumente wie Kontrabass, Klavier, Gitarre Teil des Gebildes sind beziehungsweise sein können. Und durchaus prägend sind, wie die Besucher in der locker gefüllten Kirche erleben konnten.

