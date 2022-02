Kaufering

17:55 Uhr

Preisexplosion beim neuen Feuerwehrhaus in Kaufering?

Das Feuerwehrhaus in Kaufering soll an anderer Stelle neu gebaut werden.

Plus In Kaufering ist nun nicht mehr von neun, sondern von 11,3 Millionen Euro Baukosten die Rede. Bürgermeister und Fraktionssprecher der Parteien äußern sich dazu.

Von Christian Mühlhause

Der Neubau des Feuerwehrhauses Kaufering auf dem bisherigen Containerplatz an der Bayernstraße ist eines der Projekte in Kaufering, für das in den kommenden Jahren viel Geld ausgegeben wird. In der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderats stimmten die Räte der Vergabe von Planungsleistungen zu. In der Beschlussvorlage war nun von Gesamtkosten von 11,35 Millionen Euro die Rede. In der Vergangenheit waren es neun Millionen Euro. Das LT hat bei Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) und den Fraktionssprechern der Parteien nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

