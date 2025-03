Premiere der Ausbildungsmesse der Arbeitsagentur in Kaufering

Premierenfieber in Kaufering: Am Donnerstag, 27. März, findet zum ersten Mal im Rahmen der bundesweiten Woche der Ausbildung an der Mittelschule Kaufering eine Ausbildungsmesse statt, teilt die Bundesagentur für Arbeit mit.

Hier können Jugendliche von 9 bis 11 Uhr potenzielle Arbeitgeber kennenlernen und sich im Gespräch mit ihnen ausprobieren. „Im besten Fall kommt sogar das eine oder andere Match für ein Praktikum oder eine spätere Ausbildung zusammen“, sagt Petra Legrand-Kühl, Berufsberaterin und Mitorganisatorin der Messe. Vertreten sind Unternehmen, die nachgefragte Ausbildungsberufe wie etwa Kfz-Mechatroniker anbieten sowie Betriebe, die Jugendliche möglicherweise nicht auf dem „Radar“ haben, die mit Blick auf die Zukunft aber Perspektive bieten. Etwa aus dem Bereich Umwelttechnologie.

Mehr Bewerber und weniger Ausbildungsstellen

Die Chancen für Bewerberinnen und Bewerber auf einen Ausbildungsplatz seien auch in diesem Jahr nicht schlecht, teilt die Arbeitsagentur mit: Von Oktober 2024 bis Februar 2025 meldeten deutschlandweit Betriebe und Unternehmen 397.000 Ausbildungsstellen. Gleichzeitig gab es laut der Bundesagentur für Arbeit 294.000 Bewerberinnen und Bewerber und damit 9000 mehr als im vergangenen Jahr. Wie in den Vorjahren sind damit mehr Stellen als Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Dennoch gab es Ende Februar im Vergleich zum Vorjahr etwa 20.000 Ausbildungsstellen weniger.

Andrea Nahles im Gespräch mit einem Auszubildenden der Firma Layher GmbH bei einem Betriebsbesuch anlässlich der Woche der Ausbildung. Foto: Bundesagentur für Arbeit

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit: „Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Der Berufseinstieg bestimmt, wie sich das Erwerbsleben entwickelt. Wir müssen aktuell leider damit rechnen, dass es in diesem Jahr – so wie am Arbeitsmarkt – auch auf dem Ausbildungsmarkt schwieriger wird. Ich lade deshalb alle jungen Menschen ein, sich frühzeitig an unsere Berufsberatungen zu wenden und unsere Unterstützungsangebote wahrzunehmen – nicht erst, wenn der Schulabschluss schon in der Tasche ist. Sonst geht im Zweifel zu viel Zeit verloren.“