Kaufering

vor 17 Min.

Probleme bei der Sanierung der Grundschule in Kaufering

Plus Bei der Sanierung der Bildungseinrichtung in der Marktgemeinde kommt es zu Verzögerungen und Mehrkosten. Das sorgt für Kritik. Der Leiter des Bauamts nimmt Stellung.

Von Christian Mühlhause

Für Unmut und Diskussionen sorgten in der Sitzung des Kauferinger Gemeinderats kürzlich zwei Themen, die mit der die Sanierung der Grundschule zusammenhängen. Es ging um Mehrkosten, eine erneute Ausschreibung und Verzögerungen.

Bei den Rohbauarbeiten geht es um Mehrkosten von 174.000 Euro. Architektin Kristin Kurczinski vom Schrobenhausener Büro Passionauten Architekten und Sachverständige begründete dies damit, dass Schadstoffbelastungen, unter anderem an den Heizungsrohren und Fensterlaibungen, festgestellt worden seien, die vorher in dem Ausmaß nicht bekannt gewesen seien. Auch eine Bodenkammer im Untergeschoss – darin lagen Leitungen – habe sich als deutlich baufälliger erwiesen, als dies nach Probebohrungen vermutet worden sei. In der Wand, an der ein Lift angebracht werden soll, seien Risse festgestellt und deswegen Sicherungsmaßnahmen notwendig geworden. Auch sei die Brandschutzbescheinigung sehr spät eingetroffen. „Durch die Einstufung in andere Schadstoffklassen hatte die Baufirma einen höheren Aufwand“, so Kurczinski. Auch der Wunsch der Schule, den Zuschnitt der Klassenräume im Zuge der Sanierung anzupassen, habe für Mehrkosten gesorgt. „Wir sind dabei auf Stahlbeton getroffen“, so die Architektin.

