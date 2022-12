Projekte von über 100 Millionen Euro: Kaufering muss Rotstift ansetzen

Plus Bis 2028 hat die Marktgemeinde Kaufering zahlreiche Bauprojekte auf der Liste stehen. Doch es wird wohl zu teuer, alle umzusetzen.

In der jüngsten Finanzausschusssitzung des Kauferinger Marktgemeinderats wurde über den kommenden Haushalt beraten. Zwar hat die Kämmerei noch keine finalen Zahlen vorgelegt. Doch bereits jetzt ist sicher: Die Marktgemeinde muss den Rotstift ansetzen - nicht nur im kommenden Jahr.