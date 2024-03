Kaufering

vor 34 Min.

Puppentheater aus Kaufering: Auch Marionetten müssen laufen lernen

Plus Das Marionettentheater „Am Schnürl“ aus Kaufering präsentiert demnächst sein neues Stück. Zwischen Idee und Aufführung liegt ein langer arbeitsintensiver Weg.

Von Christina Böltl

„Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ nach dem Buch von Michael Ende kommt ab 15. März als Marionettenstück ins Theater an der Grundschule Kaufering. Deutschlandweit sei dieses Stück bisher nur vom Düsseldorfer Marionettentheater aufgeführt worden, erklärt Wolfgang Danner, Vorstand des Vereins „Am Schnürl“. Dieses habe die Truppe im vergangenen Jahr besucht: „Die Düsseldorfer haben uns sehr freundlich aufgenommen und uns das Drehbuch, an dem Michael Ende selbst mitgewirkt hat, einfach so gegeben“, erzählt der Puppenspieler.

Jede Marionette besteht aus einem selbst gebauten Holzgerippe, Spielkreuz und Handholz

Mit dem Drehbuch ging die Arbeit für die Truppe erst richtig los. Die Marionetten müssen gebaut und eingekleidet werden, das Bühnenbild gestaltet und verkabelt, die Beleuchtung programmiert und der Ton aufgenommen. Dann heißt es proben, proben, proben. Die Puppen entstehen in Danners Hobbywerkstatt. Zuerst baut er für jede Figur ein Holzgerippe, dann das Spielkreuz und das Handholz. Mit dem Spielkreuz, an dem das Gewicht der Puppe hängt, lässt sich der Kopf bewegen und auch der Beinhebel, mit dem die Figuren laufen können, gehört dazu. Das Handholz wird in der anderen Hand gehalten und zum Bewegen der Arme verwendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen