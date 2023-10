Radfahrerin und E-Scooter-Fahrer werden bei Unfall in Kaufering verletzt

Eine Frau ist mit dem Rad entgegen der Fahrrichtung auf einem Fahrradstreifen in Kaufering unterwegs. Beim Abbiegen übersieht sie den Fahrer eines E-Scooters.

Bei einem Unfall in Kaufering sind am Mittwochmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei war eine 44-jährige Radfahrerin aus Landsberg entgegen der Fahrrichtung auf dem Fahrradstreifen der Hiltistraße unterwegs. Sie wollte nach links in die Lechfeldstraße abbiegen und übersah dabei einen aus der Lechfeldstraße kommenden E-Scooterfahrer, der nach rechts in die Hiltistraße einbiegen wollte.

Infolge des Zusammenstoßes stürzten beide und wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro, so die Polizei. (AZ)

