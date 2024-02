Rangelei im Schulbus in Kaufering: Polizei greift ein

Nach Gewalttätigkeiten in einem Schulbus in Kaufering wird ermittelt. Die betroffene Linie steht im besonderen Fokus der Polizei.

Eine Rangelei von zwölf- bis 13-jährigen Schülern in einem Schulbus aus Richtung Geltendorf nach Kaufering hat am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Landsberger Inspektion mitteilt, konnten die Beamten aus der Gruppe der Jugendlichen eine Faschingspistole und ein kleines Messer sicherstellen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320 zu melden.

Für die Polizei seien solche Vorfälle im öffentlichen Personennahverkehr nicht akzeptabel, heißt es weiter. Neben dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren stehe die Polizei in engem Austausch mit dem Landratsamt. Die betroffene Buslinie, die im beschriebenen Zeitraum überwiegend von Schülerinnen und Schülern genutzt wird, stehe derzeit im besonderen Fokus der Polizei. Die Polizei werde auch in der kommenden Woche die Route in ihre Sicherheitsstreifen eng einbeziehen. (AZ)

