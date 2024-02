Realschule Kaufering erneut als MINT-freundliche Bildungsstätte ausgezeichnet

Die Schulgemeinschaft der Kauferinger Realschule freut sich über eine erneute Auszeichnung.

Die Staatliche Realschule Kaufering wurde zum vierten Mal in Folge als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet. Stolz nahmen Schulleiterin Annette Ring und MINT-Beauftragten Katharina Göbel in München Ende vergangenen Jahres die Auszeichnung im Namen der Schulgemeinschaft der Realschule Kaufering entgegen. Damit werde der kontinuierliche Einsatz an der Realschule Kaufering innerhalb und auch außerhalb des Unterrichts für die MINT-Fächer gesehen und gewürdigt, was die Schulmitglieder der RSK sehr freue, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

„MINT Zukunft schaffen!“ ist eine deutschlandweite Initiative und hat den Schwerpunkt, Schülerinnen und Schüler für MINT zu begeistern und Schulen im Bereich MINT zu motivieren, fördern und auszuzeichnen. Ziele der Initiative „MINT Zukunft schaffen!“ sind die Erhöhung der Zahl der Studienanfänger in MINT-Studiengängen an den Hochschulen in Deutschland und dabei insbesondere die Erhöhung des Frauenanteils, die Sicherung und Steigerung der Qualität der Absolventen von MINT-Studiengängen und MINT-Ausbildungsberufen. MINT-Fächer ist eine zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern beziehungsweise Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. (AZ)

