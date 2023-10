Rollerfahrer erschrickt, stürzt und verletzt sich

In Kaufering ereignet sich ein ungewöhnlicher Unfall. Die Folge ist ein Leichtverletzter und Sachschaden.

Leicht verletzt hat sich ein Rollerfahrer, der am Sonntagmittag in Kaufering gestürzt ist.

Wie die Polizei meldet, fuhr der 58-jährige Kauferinger auf der Sonnenstraße mit seinem Kleinkraftrad in südlicher Richtung. Als ihm ein Autofahrer an der Einmündung zur Welfenstraße Vorfahrt gewähren wollte, erschrak der Rollerfahrer und stürzte. Dabei verletzt er sich leicht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

