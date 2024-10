Rudern ist ein Teamsport

Präzision in der Ausführung, Taktgefühl und Kommunikation sind gefordert, wenn es gilt, ein Ziel zu erreichen. Das gilt nicht nur im Geschäft, sondern auch im Ruderboot - gemeinsam als Team stets wieder eine Herausforderung.

Schlag für Schlag lernte das eine Führungsmannschaft der Firmengruppe Burk aus Ravensburg in Kaufering beim Ruderclub am Lech kennen. Wichtige Regel: Hier hat der Steuermann das Sagen. Ulrich Wallenda vom Ruder Club am Lech e.V. führte die Mannschaft langsam in die Rudertechnik ein, sodass die Ausfahrten im Achterboot ohne Kentern sauber gemeistert wurden. „Wenn die Kommunikation und die Technik stimmen, kann auch Kraft eingesetzt werden und Leistung in Vortrieb verwandelt werden“, so Ulrich Wallenda, Trainer des Team-Events vom RCLK. Auch wenn an einem Tag der Rudersport in seiner ganzen Komplexität nicht zu erlernen ist, war es eine besondere Team-Erfahrung für die Teilnehmer aus Ravensburg auf dem Lech, wovon diese noch lange zehren können.