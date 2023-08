Sachbeschädigung an einem Fahrrad

Eine Frau stellt ihr Fahrrad in Kaufering ab. Bei Wiederankunft ist das Hinterrad verbogen.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Freitag, 18. August, gegen 14.30 Uhr das Fahrrad einer Kauferingerin, welches vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kolpingstraße an einem Fahrradständer unbeschädigt abgestellt war. Die Frau stellte nach ihrem Einkauf ein stark verbogenes Hinterrad fest. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro beziffert. Die Polizei Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/932-0 um Hinweise. (AZ)