Sänger Malik Harris trägt sich in Kauferings Goldenes Buch ein

Sänger Malik Harris ist zu Gast im Kauferinger Rathaus und trägt sich ins Goldene Buch der Marktgemeinde ein.

Am Mittwoch stattete der bekannte Sänger aus Landsberg, Malik Harris, dem Rathaus in Kaufering einen Besuch ab. Er folgte trotz vollem Terminkalender der Einladung von Bürgermeister Salzberger und trug sich in das Goldene Buch des Marktes Kaufering ein. Bürgermeister Salzberger freute sich sehr über den musikalischen Gast und wünschte Malik Harris noch viele weitere Hits in seiner Karriere.

Der 25-jährige Harris ist Popsänger und Songwriter. Mit seinem Song "Rockstars" nahm er für Deutschland am diesjährigen Eurovision Song Contest teil und belegte im Finale den letzten Platz. Maliks Vater ist Kult-TV-Moderator Ricky Harris. (AZ)

