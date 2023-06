Saniertes Gebäude der Mittelschule Kaufering ist offiziell eröffnet

Plus Mit der fertiggestellten Sanierung des Schulgebäudes endet ein großes Projekt der Marktgemeinde. Ein interaktiver Physiksaal gehört nun zur Ausstattung.

Noch ist nicht alles perfekt und nicht alles läuft rund – die rund 230 Schülerinnen und Schüler in elf Klassen beleben „ihr“ saniertes Schulgebäude trotzdem bereits seit fünf Monaten. Lernen hier und feiern auch mal ausgelassen. Mit einer Einweihungsfeier und vielen Gästen wurde das neu gestaltete Gebäude der Mittelschule Kaufering jetzt auch offiziell eröffnet.

Schulleiter Ralf Schütt zeigte sich in seiner Ansprache sehr angetan. So sei die Neugestaltung der Fassade rundherum gelungen. Im Innern herrsche dank modernster Lüftung ein angenehmes Raumklima. Es seien Wände versetzt und Räume verändert worden. Die Aula, die um 150 Quadratmeter erweitert wurde, sei noch mehr zu einem Ort der Begegnungen geworden. Die bisherige künstlerische Gestaltung sei bewahrt und mit modernster Technologie zukunftsfähig gemacht worden. „Die neuen, knallgelben Sitznischen werden sehr gut angenommen.“