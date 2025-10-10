Am 24.09.2025 fand in Kaufering die präventive Schulung „sexuelle Gewalt im Sport“ für Übungsleiter des VfL Kaufering statt, an der insgesamt 25 Trainer aus verschiedenen Sportarten teilnahmen. Unter dem Motto "Schweigen schützt die Falschen" bot die Veranstaltung ein sehr aufklärendes Programm, das für alle Übungsleiter gleichermaßen interessant war. Die Veranstaltung begann um 19 Uhr mit der Begrüßung des aus München angereisten Referenten Stefan Port. Herr Port ist Supervisor, Coach und Trauma-Pädagoge sowie Experte im Expertenteam des Bayerischen Jugendrings. Im Laufe des Abends erfuhren die Teilnehmer mehr über die Einordnung und Formen sexualisierter Gewalt und Täterprofile und bekamen Antwort auf die Frage „Was kann ich für ein betroffenes Kind oder einen betroffenen Jugendlichen tun?“. Besonders interessant war dann das Einordnen verschiedener, abstrakt dargestellter, Fälle von sexualisierter Gewalt, die die Übungsleiter selbst auf einer Skala von eins bis zehn bewerten sollten. Dadurch entstanden viele Diskussionspunkte, was aber für den Austausch der Trainer untereinander einen durchaus positiven Effekt hatte. Hier konnte Stefan Port auch viele Fragen der Teilnehmer aus der Praxis klären.

Icon vergrößern Jutta Engl, Vertrauensperson beim VfL Kaufering, zeigte sich begeistert von der hohen Teilnahmebereitschaft an der Präventionsveranstaltung. Foto: Jutta Engl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jutta Engl, Vertrauensperson beim VfL Kaufering, zeigte sich begeistert von der hohen Teilnahmebereitschaft an der Präventionsveranstaltung. Foto: Jutta Engl

Ein Lob für den VfL Kaufering gab es vom Referenten für das bereits ausgeprägt vorhandene Schutzkonzept des Sportvereins. „Ich bin sehr beeindruckt, was hier bereits umgesetzt wird“, sagte Stefan Port. Jutta Engl zeigte sich als Vertrauensperson des Vereins begeistert von der hohen Teilnahmebereitschaft der Trainer und bedankte sich herzlich für das Interesse. "Es zeigt, wie wichtig solche Veranstaltungen sind und dass wir es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen, unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen.“ Die Präventionsveranstaltung endete um 21:30 Uhr mit inspirierten Übungsleitern; sie hinterließ bei den Teilnehmenden sicherlich bleibende Eindrücke und eine neue Sichtweise auf ihre Verantwortung durch „Hinschauen“.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!