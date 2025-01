Silvesteressen in festlichem Ambiente in Kaufering

Den Jahresausklang mit einem festlichen Silvestermenü beim Brückenwirt in Kaufering feiern – ein Konzept, das aufgeht. Wie auch bei den anderen Küchenevents wie Fischer & Friends sind alle Plätze belegt. Ein Jahr verlangt uns allerhand ab. Der ganz normale Alltag kann aufreibend sein. Warum also nicht einmal am Silversterabend die Hände in den Schoß legen und sich in festlichem Ambiente mit einem erstklassigen Menü und passender Weinbegleitung verwöhnen lassen? Das dachten sich wohl auch viele Feinschmecker, denn das Silvestermenü beim Brückenwirt in Kaufering war ausgebucht. Wobei Wirt Christian Fischer stets alles möglich macht, um auch kurzfristig noch Gäste unterzubringen. Einer Gruppe von Freunden hätten sich spontan noch drei weitere angeschlossen, erzählt er, während er in der Küche die letzten Vorbereitungen trifft. Ein bisschen mit den Plätzen jonglieren, und es klappt. Und so waren Wirtsstube und Saal im Obergeschoss gut gefüllt. Bis 18.30 Uhr hatten alle 100 Gourmets und zehn Kinder an den festlich eingedeckten Tischen, dekoriert mit Glitzersteinen und Glücksklee, Platz genommen und bekamen alsbald den „Gruß aus der Küche“ serviert.

