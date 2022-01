Kaufering

So hoch wird der Schuldenberg in Kaufering

Derzeit wird die Mittelschule in Kaufering aufwendig saniert. In diesem Jahr sind dafür im Haushalt der Marktgemeinde Kosten in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro eingeplant.

Plus In der Marktgemeinde Kaufering stehen in den nächsten Jahren etliche Projekte an, die viel Geld kosten werden. Das kann ab 2023 nur noch über Kredite finanziert werden.

Von Thomas Wunder

Die Marktgemeinde Kaufering hat viel vor. Aktuell werden Grund- und Mittelschule saniert, die Feuerwehr wird eine neue Heimat erhalten und im Baugebiet „Lechfeldwiesen V“ sollen 170 Wohnungen in zehn Gebäuden entstehen. Das kostet viel Geld. Finanziert werden können die Projekte nur durch eine kräftige Kreditaufnahme, was den Schuldenstand laut Finanzplan bis Ende 2025 auf knapp 40 Millionen Euro ansteigen lassen wird. Aktueller Haushalt und Finanzplan wurden dennoch in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats einstimmig verabschiedet. Die Sprecher der einzelnen Fraktionen im Marktgemeinderat machten in ihren Reden deutlich, warum.

