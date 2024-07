Spende an Kindertagesstätte

Kürzlich hat der AWO-Kreisverband eine Spende in Höhe von 1000,-€ erhalten. Diese wurde an die fünf Ortsvereine aufgeteilt. Die 200,-€ des Ortsverbandes Kaufering wurden an die AWO-Kindertagesstätte Sonnenkäfer übergeben.

Bernhard Mödl