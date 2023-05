Staubsaugerautomat an Tankstelle aufgebrochen

Unbekannte Täter brechen einen Automaten in der Kauferinger Tankstelle auf. Sie erbeuten nur eine geringe Summe.

Nur Kleingeld erbeutet: In der Nacht vom 26. auf 27. Mai kam es zu einem Automatenaufbruch an der Eni-Tankstelle in Kaufering. Der bis dato unbekannte Täter hebelte den Staubsaugerautomaten auf und entwendete einen geringen Geldbetrag in Münzen. Der Schaden an dem Automaten beläuft sich auf mehrere hundert Euro und ist erheblich höher als der Beuteschaden. Personen die Hinweise zu dem Aufbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landsberg, unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)

