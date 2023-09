Tempo 30 in der Iglinger Straße: Kauferinger kritisiert Verkehrssituation

Plus Die erste Begeisterung über die Einführung der 30er-Zonen in Kaufering ist bei einem Anwohner der Welfenstraße schon längst verflogen. Der Mann erwägt sogar umzuziehen.

Vor über zwei Monaten haben die Arbeiten an der Kreuzung der Viktor-Frankl-Straße und Augsburger Straße begonnen. Seitdem haben sich Anwohnende der Iglinger Straße über den Durchgangsverkehr beschwert und die zuständigen Behörden Maßnahmen eingeleitet, um die Situation zu verbessern. Nun neigt sich der erste Bauabschnitt dem Ende zu. Viele Autofahrer werden wohl aufatmen, wenn die Baumaßnahmen gänzlich abgeschlossen sind. Jedoch nicht Peter Spitzer aus Kaufering.

Der Anwohner der Welfenstraße blickt von seinem Balkon seit Jahren genervt auf das Treiben der Iglinger Straße. Die Baustelle habe für ihn eher zu einer Verbesserung der Situation geführt. Im Stau stehend, könne man schließlich nicht rasen.