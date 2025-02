Temporäre Sperrung am Hungerbach wegen Biber-Schäden

Im Hungerbach bei Kaufering haben sich Biber niedergelassen, was in der Nähe von Sportanlagen und Fischteichen zu Problemen führte. Mittlerweile ist ein Weg gesperrt. Das sagt die Untere Naturschutzbehörde.

Stephan Wenning, Biber-Beauftragter im Landsberger Landratsamt, erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: Der Hungerbach ist ein angelegter Ableitungsgraben entlang der Hangkante westlich des Sportzentrums in Kaufering. Nach dem Durchfließen mehrerer Fischteiche und einer Verrohrung von etwa 100 Metern mündet der Graben in den Lech. Die Biberreviere entlang der Lechufer sind besetzt und so suchen besonders die zweijährigen Jungbiber nach neuen Revieren abseits des Stroms. Im Frühjahr 2024 haben sich erneut Biber im Hungerbach niedergelassen und begannen, dort ihren Lebensraum zu gestalten. In einer natürlichen Umgebung wäre dies kein Problem, doch in direkter Nähe zu den Sportanlagen und Fischteichen führte ihre Anwesenheit schnell zu erheblichen Herausforderungen.

Biber haben zahlreiche Bäume in Kaufering zu Fall gebracht

Der Graben selbst stellt keinen ausreichenden Lebensraum für eine Biberfamilie dar, deshalb errichteten die Tiere zahlreiche Dämme. In der Folge waren große Bereiche überstaut und die Schäden an der Böschung zum Fußweg nahmen zu. Der Gehölzbestand östlich des Grabens wurde fast vollständig gefällt und als Nahrung und Baumaterial genutzt. Auch am Hang wurden zahlreiche Bäume geringelt und zu Fall gebracht, was die Stabilität des Hanges beeinflussen kann und die Verkehrssicherheit bedroht.

Der unterhöhlte Weg am Hungerbach. Foto: Christian Rudnik

Dämme, die keine Zugänge zu Biberbauten einstauten, durften zum Schutz der umgebenden Flächen und des Fußballplatzes von der Gemeinde entfernt werden. Doch die Vergrämungsmaßnahmen blieben wirkungslos, der zuständige Bauhof musste täglich ausrücken, was über die Monate eine enorme organisatorische und auch finanzielle Belastung für den Markt Kaufering darstellte, heißt es in der Pressemitteilung der Unteren Naturschutzbehörde.

Demnach eskalierte die Situation gegen Jahresende vor Ort zunehmend und die Schäden waren nicht mehr tragbar. Die Marktgemeinde stellte daher einen Antrag auf Entnahme der Biber. Die Voraussetzungen wurden durch die Untere Naturschutzbehörde geprüft mit dem Ergebnis, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine Entnahme vorliegen und die Maßnahme keine nachhaltige Auswirkung auf den Bestand der Biber im Landkreis Landsberg hat.

Ein Abschuss ist in direkter Nähe zum Siedlungsgebiet schwierig umsetzbar, weshalb man sich zunächst auf den Fallenfang konzentriert. Doch die Zeit für den Zugriff ist begrenzt, ab Anfang März beginnt die Schonzeit der Biber und macht einen Zugriff unmöglich.

Um die Maßnahme erfolgreich und in Ruhe durchführen zu können, hat sich der Markt Kaufering in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde für eine temporäre Sperrung des Zugriffsbereichs entschieden. Die Verantwortlichen bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese Entscheidung. So sei der Schutz der Natur und die Koexistenz mit Wildtieren wichtige Anliegen, gleichzeitig müssten jedoch auch Konflikte in sensiblen Bereichen wie dem Hungerbach gelöst werden. Der Fußweg oberhalb des Hanges ist weiterhin begehbar.