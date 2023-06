Tödlicher Streit in Kaufering: Brüder waren in der Wohnung zu Gast

In Kaufering stirbt ein 42-Jähriger nach einem Streit mit seinem jüngeren Bruder. So ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Am vergangenen Donnerstagabend, 22. Juni, ereignete sich in Kaufering, wie berichtet, ein tödlicher Streit. Ein 35-Jähriger erstach dabei seinen 42-jährigen Bruder mit einem Messer. Reanimationsmaßnahmen durch einen hinzugerufenen Notarzt blieben ohne Erfolg.

Tatmotiv ist noch unklar

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord informiert, dass die Brüder nicht in dem Mehrparteienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße gemeldet waren, sondern nur ihre Mutter. Ob bei der Tat Alkohol oder Drogen im Spiel waren und was das Tatmotiv war, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion. (chmü)

Lesen Sie dazu auch