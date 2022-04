Kaufering

vor 19 Min.

Trainieren im ZenDo: Wie man den Corona-Speck wieder los wird

Tanja Fuchs trainiert selbst drei bis viermal wöchentlich in ihrem Studio.

Plus Während der Pandemie legen viele an Gewicht zu. Bernd Fuchs vom ZenDo in Kaufering verrät, wie die Kilos wieder purzeln und weshalb ein vielfältiges Training wichtig ist.

Von Dagmar Kübler

Rund fünf Kilo haben die Deutschen durchschnittlich während der Corona-Pandemie zugenommen. Unter anderem im ZenDo Vital- und Gesundheitszentrum in Kaufering kann man überflüssige Pfunde wieder loswerden. Wie das am besten gelingt und warum eine gute Figur auch mit mehr Gesundheit einhergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .