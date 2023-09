Kaufering

Trödeltrupp von RTL2 unterstützt zwei Schwestern in Kaufering

Plus Einige ungewöhnliche Gegenstände hat der Vater von Marina und Ramona Almanstötter angesammelt. Der Trödeltrupp von RTL2 hilft den beiden in Kaufering beim Verkauf.

Von Christian Mühlhause

Die Besucherinnen und Besucher stehen vor dem Beginn des Flohmarkts in Kaufering hinter dem Absperrband und versuchen, sich aus einigen Metern Entfernung einen Überblick zu verschaffen. Eingeladen haben die Produzenten der TV-Sendung Trödeltrupp, die auf RTL2 läuft. Zu erkennen sind aus der Distanz unter anderem ein Tisch voller Bierkrüge, Gläser, Dekoartikel und ein Motorroller. Eine Familie ist sogar aus Krumbach angereist. Alle hoffen auf Schnäppchen und so mancher auch auf ein Foto mit Moderator Sükrü Pehlivan. Das Produktionsteam dreht drei Tage bei den Schwestern Ramona und Marina Almanstötter, die im Norden der Marktgemeinde leben. Verkauft wird der Hausstand ihres Vaters, einem leidenschaftlichen Sammler, der einige ungewöhnliche Gegenstände besaß.

RTL2-Trödeltrupp in Kaufering: Vor dem Haus stand eine Gondel

Da ist zum Beispiel der acht Tonnen schwere Stein, der vor dem Haus steht. „Das ist natürlich etwas schwieriger, den zu verkaufen", sagt Sükrü Pehlivan und schmunzelt. Die Gondel, die daneben stand, hat er aber bereits am Tag vor dem Flohmarkt an eine Firma veräußert, die diese aufbereitet und wiederverkauft. "Unser Vater hat es geliebt, darin sein Weißwurstfrühstück zu genießen“, sagt Marina Almanstötter. Der Trödlelprofi greift auch auf seine Netzwerke zurück, um Gegenstände zu Geld zu machen. Die rund 150 Uhren, die überall im Haus standen und hingen, hat er ebenfalls schon zuvor an einen Händler veräußern können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

