Umweltschutz: Wie abgeschnittene Haare helfen können

Plus Friseurmeisterin Sandra Jais aus Kaufering freut sich über jede Strähne ihrer Kunden. Denn anstatt sie zu entsorgen, werden sie etwa bei Ölkatastrophen eingesetzt.

Als Friseurmeisterin Sandra Jais aus Kaufering von dieser Idee hörte, musste sie keine Sekunde überlegen, um künftig die Haare ihrer Kundinnen und Kunden zu spenden. Im Gespräch mit der LT-Redaktion erzählt sie: „Ich habe in einer Friseur-Fachzeitschrift darüber gelesen und war sofort begeistert.“ Nun unterstütze sie mit ihrer Arbeit als Friseurin Umweltschutzprojekte. Ein Start-up-Unternehmen aus Bückeburg in Niedersachsen sammele nämlich Haare von Menschen, um aus ihnen Wasserfilter zu produzieren. „Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt unsere Branche seit Längerem“, sagt Jais.