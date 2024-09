Unbekannte beschädigen Eingangstür der Kauferinger Schule

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagfrüh haben bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Schule in der Bayernstraße in Kaufering beschädigt. Laut Polizei warfen sie eine Glasflasche dagegen.

Zudem rissen die Unbekannten zwei Schilder aus der Verankerung. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 2000 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Landsberger Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)