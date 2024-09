Am späten Dienstagabend gegen 23.50 Uhr ist in eine Metzgerei an der Kauferinger Viktor-Frankl-Straße eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten zwei bislang unbekannte Männer die Tür auf, drangen so in den Verkaufsraum ein und entwendeten dort Bargeld.

Einer der Täter trug nach Polizeiangaben einen dunklen Rucksack bei sich. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. (AZ)