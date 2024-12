Unbekannte brechen in Metzgerei in Kaufering ein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte zwischen 2 und 3 Uhr in eine Metzgerei in der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering eingedrungen und entwendeten dort Bargeld. Laut Polizeibericht hebelten die Täter eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei unter Telefon 08191/9320. (AZ)

