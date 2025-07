Unbekannte Person beschädigt Auto und entfernt sich vom Unfallort

Die Polizei Landsberg berichtet von einer Unfallflucht in Kaufering. In der Zeit von Montag, 21. Juli, 18 Uhr, bis Dienstag, 6.15 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen VW Polo, der in der Pommernstraße abgestellt war, und verursachte so einen Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 2500 Euro.

Der Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)