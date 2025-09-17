Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Kaufering: Unbekannter beschädigt Auto in Kaufering und flieht

Kaufering

Unbekannter beschädigt Auto in Kaufering und flieht

In der Lindenstraße in Kaufering begeht ein Unbekannter Unfallflucht. Die Polizei Landsberg bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Nach einer Unfallflucht in Kaufering bittet die Polizei Landsberg um Hinweise zum Unfallverursacher.
    Nach einer Unfallflucht in Kaufering bittet die Polizei Landsberg um Hinweise zum Unfallverursacher. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein bislang Unbekannter fuhr am Dienstagmittag zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr laut Polizei mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums in der Lindenstraße in Kaufering abgestellt war. Er verursachte so einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Im Anschluss setzte er laut Polizei seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zur Tat. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden