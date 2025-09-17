Unbekannter beschädigt Auto in Kaufering und flieht

Ein bislang Unbekannter fuhr am Dienstagmittag zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr laut Polizei mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums in der Lindenstraße in Kaufering abgestellt war. Er verursachte so einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Im Anschluss setzte er laut Polizei seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zur Tat. (AZ)

