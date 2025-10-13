Unbekannter beschädigt Auto und verschwindet

Am Freitag, 10. Oktober, zwischen 8 und 18 Uhr, parkte der Pkw VW T-Roc einer 27-Jährigen in Kaufering in der Ulmenstraße. Ein unbekannter Pkw-Fahrer berührte mit seinem Fahrzeug den VW an der vorderen Stoßstange und verursachte einen Kratzer und eine Delle am linken Radkasten. Beim Gesamtschaden ist von rund 5000 Euro auszugehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg, unter der Telefonnummer 08191 9320, zu melden. (AZ)

