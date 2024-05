Unbekannter beschädigt Garagentor in Kaufering

Eine unbekannte Person dellt an einer Kauferinger Garage das Tor ein. Die Polizei sucht nach dem Verursacher und bittet um Hinweise.

Ein bisher unbekannter Täter hat in Kaufering ein Garagentor beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, passierte dies zwischen dem 8. Mai und 10. Mai an einer Garagenzeile der Schlesierstraße. Es entstand ein Loch im Garagentor und das Tor wurde eingedellt. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Hinweise zum Tatfahrzeug oder Täter können an die PI Landsberg unter 08191/9320 gegeben werden. (AZ)