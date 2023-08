Unbekannter streift mit Lastwagen geparktes Auto in Kaufering

In Kaufering kommt es am Mittwochvormittag zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwoch in Kaufering gekommen. Laut Polizei streifte ein bislang Unbekannter zwischen 8.45 Uhr und 10 Uhr mit seinem Lastwagen beim Ein- oder Ausparken einen silbernen Daimler Benz. Das Fahrzeug war in einer Parklücke gegenüber einem Restaurant an der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet um Hinweise. (AZ)

