Unfall in Kaufering: Anhänger kippt um und verliert mehrere Tonnen Kartoffeln

Unfall mit Folgen in Kaufering: Ein Traktoranhänger kippt um und verliert seine Ladung. Mehrere Tonnen Kartoffeln landen auf der Straße.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Donnerstanachmittag in Kaufering ereignet. Laut Polizeibericht wollte ein 21 Jahre alter Autofahrer gegen 16.45 Uhr von einer Nebenstraße in die Viktor-Frankl-Straße einfahren. Dabei übersah er ein bevorrechtigtes Traktor-Gespann mit zwei Anhängern.

Dessen 69-jähriger Fahrer versuchte noch, dem Pkw auszuweichen, wodurch sich das Gespann aufschaukelte und der mittlere Anhänger umkippte. Dadurch fielen rund vier Tonnen Kartoffeln auf die Straße. Zudem kam es trotz Ausweichversuchs zur Berührung der beiden Fahrzeuge, weshalb beide nach dem Unfall entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung standen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 60.000 Euro. Neben der Feuerwehr war auch das THW zur Reinigung der Straße und der Beseitigung der Kartoffeln vor Ort. (lt)