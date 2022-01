Unfall in Kaufering: Radfahrerin schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht in Kaufering eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Diese wird beim Aufprall verletzt.

Am Donnerstag wurde in Kaufering eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt, teilt die Polizeiinspektion Landsberg in einer Pressemitteilung mit.

Unfall in Kaufering: schwer verletzt und Sachschaden

Am Mittag, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Kaufering mit seinem Pkw der Marke Skoda, die Iglinger Straße Orts einwärts. An der Einmündung der Dr.-Gerbl-Straße übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte, Radfahrerin und prallte mit dieser zusammen.

Die 64-jährige Frau aus Kaufering stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Der Sachschaden beläuft sich laut Angaben der PI Landsberg insgesamt auf ca. 2200 Euro. (lt)

Lesen Sie dazu auch